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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский контрабандист спрятал сокровища в самоваре (видео)

Такой коллекции нет ни в одном уральском музее.

Житель Екатеринбурга пытался выслать в Китай самовар, набитый древними артефактами, тысячелетними монетами и другими ценностями.

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Сотрудники Кольцовской таможни обратили внимание на странную посылку во время сканирования. У самовара с клеймом 1904 года оказалось двойное дно.

В тайнике контрабандист спрятал бронебойные наконечники стрел, кольца, колокольчики, подвески и ритуальные предметы времен кочевых татар XIII—XIV веков. Это добыча «черных археологов», которые разграбили языческое святилище в Зауралье, говорят эксперты.

В самоваре также находились китайские монеты возрастом около тысячи лет и ценный бинокль. Стоимость нелегальной посылки оценили минимум в полмиллиона рублей.

Вывозить предметы старины за пределы России можно только при наличии разрешения от Министерства культуры. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Анна Лысенко

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