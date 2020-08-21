14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский контрабандист спрятал сокровища в самоваре (видео)
Такой коллекции нет ни в одном уральском музее.
Житель Екатеринбурга пытался выслать в Китай самовар, набитый древними артефактами, тысячелетними монетами и другими ценностями.
Сотрудники Кольцовской таможни обратили внимание на странную посылку во время сканирования. У самовара с клеймом 1904 года оказалось двойное дно.
В тайнике контрабандист спрятал бронебойные наконечники стрел, кольца, колокольчики, подвески и ритуальные предметы времен кочевых татар
В самоваре также находились китайские монеты возрастом около тысячи лет и ценный бинокль. Стоимость нелегальной посылки оценили минимум в полмиллиона рублей.
Вывозить предметы старины за пределы России можно только при наличии разрешения от Министерства культуры. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Анна Лысенко