18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Арктике создадут военные аэродромы изо льда
На испытание новой технологии уйдет год.
Российские ученые из МГТУ им. Баумана разработали технологию, с помощью которой можно изменять структуру льда. Благодаря этой инновации станет возможным строительство
Для того, чтобы появилась возможность сажать самолеты в Арктике, были разработаны специальные химические реагенты, которые изменяют структуру льда. Контролировать прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин планируется с помощью вмонтированных в нее
По словам ученых, сейчас технология должна пройти испытания, которые займут примерно год, передает ТАСС.
Екатерина Гура