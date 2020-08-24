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18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Арктике создадут военные аэродромы изо льда

На испытание новой технологии уйдет год.

Источник: РИА "Новости"

Российские ученые из МГТУ им. Баумана разработали технологию, с помощью которой можно изменять структуру льда. Благодаря этой инновации станет возможным строительство взлетно-посадочных полос в Арктике, на которые могут приземляться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76. Об этом рассказал проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.

Как поясняют разработчики, проект под названием «Площадка» предназначен для материковых территорий Заполярья.

Для того, чтобы появилась возможность сажать самолеты в Арктике, были разработаны специальные химические реагенты, которые изменяют структуру льда. Контролировать прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин планируется с помощью вмонтированных в нее волоконно-оптических сенсоров. В случае оттепели ледовую площадку будут подмораживать или добавлять реагентов.

По словам ученых, сейчас технология должна пройти испытания, которые займут примерно год, передает ТАСС.

Екатерина Гура

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