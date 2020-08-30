Дуб, который старше Канады, врос в жилой дом в Торонто

В Канаде борются за сохранение красного дуба, который старше, чем сама страна, сообщает AFP.
24-метровое дерево растет в Торонто в квартале Норт-Йорк. Оно было посажено больше 300 лет назад, когда французские первопроходцы только открыли торговый пост на берегу озера Онтарио.
Дуб почти загораживает вход в ветхое бунгало 1960-х годов, его ствол начал упираться в крышу и козырек здания. Корни дерева врастают в фундамент, из-за чего в доме появляются трещины. Жители дома также беспокоятся, что однажды из-за бури дерево рухнет на крышу.
Чтобы спасти важное для истории Торонто и всей страны дерево, городской совет еще в 2018 году проголосовал за то, чтобы выкупить дом и снести его, не затронув дуб. Окружающую землю планировали превратить в общественный парк.
Однако сделка до сих пор не завершена. Необходимую сумму, 430 тысяч канадских долларов (больше 24 млн рублей), собирали за счет пожертвований, поток которых сократился до минимума во время пандемии. По состоянию на середину июля было собрано только 30% нужной суммы.