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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Грузии нашли двойника Кендалл Дженнер (фото)

Отличить девушек практически невозможно

У 24-летней американской модели и младшей сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер обнаружился двойник — 29-летняя грузинская блогер и модель по имени Теона Чачуа.

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Теона Чачуа
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Кендалл Дженнер

Девушка появилась в соцсетях в 2018 году и сразу же стала получать комментарии о том, как сильно она похожа на знаменитость. Более того, некоторые подписчики были уверены, что Теона публикует снимки звезды, а не собственные фото. Но когда там начали появляться видеоролики с мужем, маленьким сыном и мастер-классами по макияжу, жаловаться на аккаунт блогера перестали, пишет The Sun.

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Теона Чачуа

Теоне сравнения с Кендалл льстят, так как она считает ее очень красивой девушкой, но сама сходства не сильно замечает.

Сейчас на аккаунт грузинки подписаны более 93 тысяч человек.

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Кендалл Дженнер

Екатерина Гура

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