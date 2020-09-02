13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Грузии нашли двойника Кендалл Дженнер (фото)
Отличить девушек практически невозможно
У 24-летней американской модели и младшей сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер обнаружился двойник — 29-летняя грузинская блогер и модель по имени Теона Чачуа.
Девушка появилась в соцсетях в 2018 году и сразу же стала получать комментарии о том, как сильно она похожа на знаменитость. Более того, некоторые подписчики были уверены, что Теона публикует снимки звезды, а не собственные фото. Но когда там начали появляться
Теоне сравнения с Кендалл льстят, так как она считает ее очень красивой девушкой, но сама сходства не сильно замечает.
Сейчас на аккаунт грузинки подписаны более 93 тысяч человек.
Екатерина Гура