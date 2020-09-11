00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 11 сентября
Открытие Александровской колонны, самый крупный теракт в истории человечества и другие события, которые происходили в разные годы 11 сентября.
11 сентября отмечается один из Дней воинской славы России — День победы русского флота под командованием
11 сентября 1834 года в
Открытие сопровождалось торжественным богослужением у подножия колонны, в котором принимали участие войска и сам император. Затем на площади был проведен военный парад. В нем участвовало около ста тысяч человек — полки, отличившиеся в Отечественной войне 1812 года.
Этот день считается днем рождения граненого стакана. Именно 11 сентября в 1943 году на заводе в
Граненый стакан без ободка был известен еще во времена Петра I. Засвидетельствовано, что граненый стакан императору подарили в качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков. Царь оценил подарок, так как такой стакан не разобьется даже во время сильной качки на корабле.
В советское время нужно было разработать такой стакан, который бы был прочный, красивый, удобный в эксплуатации и легко мылся бы в посудомоечной машине. Из нескольких образцов был выбран граненый стакан, который позже стал широко использоваться не только в столовых и кафе, но и на обычных кухнях, в автоматах с газировкой и в поездах.
Ровно 19 лет назад в США произошел крупнейший по количеству жертв террористический акт в истории человечества. 11 сентября в небоскребы Всемирного торгового центра в
11 сентября 1937 года на свет появился советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог Иосиф Кобзон. Он был самым титулованным певцом российской эстрады. Кобзон обладал уникальным красивым и сильным голосом, ему одинаково хорошо удавались и патриотические песни, и камерные русские романсы.