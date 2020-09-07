16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Индии делает кирпичи из использованных масок (видео)
Переработкой промышленных отходов он занимается уже несколько лет
Предприниматель Биниш Десаи из индийского города Сурат придумал необычный бизнес по переработке использованных медицинских масок. Вместо того, чтобы просто выбрасывать маски, он их собирает, дезинфицирует, измельчает и смешивает со специальным раствором, из которого затем делает прочные кирпичи различной формы.
По словам Десаи, идея пришла ему в голову еще в начале пандемии, а когда медицинские маски в огромных масштабах стали загрязнять окружающую среду, то он решил действовать. Сейчас Десаи не только делает из масок стройматериалы. Он также создал экокорзины для утилизации средств защиты, которые в ближайшее время планирует установить в супермаркетах и в других общественных местах.
Екатерина Гура