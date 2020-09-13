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11:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка выиграла миллион долларов в день рождения

Свою удачу женщина приписала позитивному мышлению.

Источник: AP 2020
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Жительница штата Виргиния по имени Бу Сохом проснулась в свой день рождения в хорошем настроении и решила испытать удачу. Она попросила мужа купить ей лотерейный билет за 30 долларов в ближайшем магазине и выиграла 1 миллион долларов, сообщает UPI.

«Я никогда не говорила, что мне ничего не выиграть. Я просто говорила: “Однажды”», — прокомментировала Бу свой выигрыш журналистам.

Свой миллион женщина потратит на шестерых внуков, визит к стоматологу и выплатит оставшуюся часть кредита за недавно купленный автомобиль.

Анна Лысенко

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