11:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка выиграла миллион долларов в день рождения
Свою удачу женщина приписала позитивному мышлению.
Жительница штата Виргиния по имени Бу Сохом проснулась в свой день рождения в хорошем настроении и решила испытать удачу. Она попросила мужа купить ей лотерейный билет за 30 долларов в ближайшем магазине и выиграла 1 миллион долларов, сообщает UPI.
«Я никогда не говорила, что мне ничего не выиграть. Я просто говорила: “Однажды”», — прокомментировала Бу свой выигрыш журналистам.
Свой миллион женщина потратит на шестерых внуков, визит к стоматологу и выплатит оставшуюся часть кредита за недавно купленный автомобиль.
Анна Лысенко