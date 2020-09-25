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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский политик объяснил «конфуз с крокодилом»

Он просто очень любит этих животных.

Спустя 4 месяца после нашумевшего в японских СМИ «конфуза с крокодилом» политик Хираи Такуя наконец объяснил забавный инцидент, героем которого стал.

В мае этого года журналисты заметили, как член Палаты представителей Японии Такуя увиливает от работы, пишет SoraNews24. Политик присутствовал на заседании кабинета министров, на котором обсуждали важные поправки к Закону о государственной прокуратуре. Вместо того, чтобы слушать выступления коллег, Такуя смотрел видео про крокодила у себя на планшете.

В ролике большой крокодил долго ходит кругами по траве, а затем ест пойманную змею. Такуя наблюдал за крокодилом около 5 минут, и только затем смог переключиться на работу.

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Снятые прессой кадры с заседания правительства стали объектом нескончаемых шуток в соцсетях. Но пока одни избиратели забавлялись, другие негодовали по поводу того, что их представитель не уделяет должного внимания своим обязанностям.

Сам Такуя никак не комментировал инцидент больше 4 месяцев. И только несколько дней назад в комментарии телекомпании TBS решил сказать правду.

«Я сел, включил планшет и увидел рекламу ролика, в котором крокодил пересекает поле для гольфа. Если бы видео было о чем-то другом, а не о крокодиле, я не думаю, что потратил бы столько времени на его просмотр, но я люблю крокодилов, понимаете», — признался Такуя.

Признание политика вызвало новую волну шуток. А еще комментаторы сошлись во мнении: пресс-служба Такуи так и не смогла за 4 месяца придумать «приличное» объяснение инциденту, так что политик решил: простая откровенность — лучшая стратегия.

Анна Лысенко

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