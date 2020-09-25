718日後に施行される法案審議中にワニ pic.twitter.com/6eum3e2nwi— どMなキョン? (@dom_kyon) May 13, 2020
16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский политик объяснил «конфуз с крокодилом»
Он просто очень любит этих животных.
Спустя 4 месяца после нашумевшего в японских СМИ «конфуза с крокодилом» политик Хираи Такуя наконец объяснил забавный инцидент, героем которого стал.
В мае этого года журналисты заметили, как член Палаты представителей Японии Такуя увиливает от работы, пишет SoraNews24. Политик присутствовал на заседании кабинета министров, на котором обсуждали важные поправки к Закону о государственной прокуратуре. Вместо того, чтобы слушать выступления коллег, Такуя смотрел видео про крокодила у себя на планшете.
В ролике большой крокодил долго ходит кругами по траве, а затем ест пойманную змею. Такуя наблюдал за крокодилом около 5 минут, и только затем смог переключиться на работу.
Снятые прессой кадры с заседания правительства стали объектом нескончаемых шуток в соцсетях. Но пока одни избиратели забавлялись, другие негодовали по поводу того, что их представитель не уделяет должного внимания своим обязанностям.
Сам Такуя никак не комментировал инцидент больше 4 месяцев. И только несколько дней назад в комментарии телекомпании TBS решил сказать правду.
«Я сел, включил планшет и увидел рекламу ролика, в котором крокодил пересекает поле для гольфа. Если бы видео было о
Признание политика вызвало новую волну шуток. А еще комментаторы сошлись во мнении:
Анна Лысенко