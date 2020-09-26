15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старый чайник с чердака продали за 500 тысяч долларов
Он оказался редким антиквариатом.
Небольшой чайник, найденный британцем во время уборки на чердаке, продали на аукционе Hansons Auctioneers за 500 тысяч долларов, сообщает UPI.
Цена намного превзошла прогнозы антикваров. Они ожидали, что 51-летний анонимный продавец из графства Дербишир выручит за свою необычную находку около 130 тысяч долларов.
Как сообщалось, «невзрачный» чайник хранился в коробке со старыми вещами у британца над гаражом. Дед мужчины привез его из Китая после окончания Второй мировой войны и поставил в серванте. Со временем старый чайник отправили на чердак.
Во время карантина британец решил разобрать скопившийся хлам и продать лишние вещи на барахолках в Сети. В поисках похожих чайников мужчина забрел на страницу аукционного дома Hansons Auctioneers. Так выяснилось, что 15-сантиметровый чайник — на самом деле редкий антиквариат, датируемый периодом Цяньлуна между 1735 и 1799 годами. Он предназначался для разлива теплого вина на императорских банкетах.
Новым хозяином чайника стал анонимный покупатель из Лондона, а продавец намерен отметить удачную сделку вместе со своим братом и всей семьей, вспоминая дедушку.
Анна Лысенко