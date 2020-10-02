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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В космосе обнаружили «ужасающую» структуру из шести галактик и черной дыры

Она сформировалась благодаря черной материи, считают астрономы.

Астрономы обнаружили в космосе гигантскую структуру, состоящую не менее чем из 6 галактик и гигантской древней черной дыры массой в миллиард солнц.

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Ученые считают, что эта «ужасающая» структура, которая примерно в 300 раз больше Млечного Пути, объединена в единое целое галактическими нитями, или же филаментами, говорится в опубликованном Европейской Южной Обсерваторией (ESO) отчете. Филаменты — это состоящие из очень горячего разреженного газа космические структуры, напоминающие паучью нить.

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Сверхмассивная черная дыра в центре структуры возникла, когда Вселенной не было и миллиарда лет. По словам ученых, она поможет пролить свет на то, как формируются самые крупные черные дыры. Традиционно считается, что они образовались в результате коллапса первых звезд. Но астрономы полагают, что эта сверхмассивная черная дыра могла образоваться с помощью темной материи.

По стандартной модели эволюции Вселенной галактические нити формируются вдоль сетевидных потоков тёмной материи. В местах, где нити пересекаются, появляются и растут галактики. Эти нити также несут достаточно газа, чтобы «питать» черную дыру, которая продолжает расти, пока не достигает сверхмассивных размеров.

По словам астрономов, обнаруженные галактики — одни из самых тусклых. Их едва могут обнаружить самые мощные телескопы. Ученые допускают, что на самом деле структура гораздо больше. «Мы считаем, что увидели только верхушку айсберга», — говорит Барбара Балмаверде, соавтор статьи из Туринской обсерватории.

Анна Лысенко

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