11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристка вернула в Помпеи украденные артефакты из-за «проклятия»
Она уверена, что «сувениры» принесли ей болезни и финансовые проблемы.
Туристка, которая 15 лет назад украла несколько кусочков из древнего города Помпеи, вернула артефакты, заявив, что они «прокляты» и принесли ей одни несчастья.
Жительница Канады по имени Николь побывала на экскурсии в разрушенном извержением Везувия городе в 2005 году. Ей тогда было около 21 года. Пока никто не видел, девушка опустила в сумку несколько осколков мозаичной плитки и черепки древней керамики «на память», сообщает Guardian. Туристы делают так нередко и даже продают сувениры в Сети, говорят в археологическом парке.
К 36 годам Николь дважды заболела раком груди и перенесла двойную мастэктомию. Женщину также преследуют финансовые проблемы. Николь уверена, что всему виной «отрицательная энергетика» сувениров, которые она привезла с места катастрофы.
Николь отправила туристическому агентству в Помпеи посылку с похищенными артефактами и разъяснительным письмом. «Пожалуйста, верните их, они приносят неудачу», — написала она. Николь добавила, что «усвоила урок» и не хочет, чтобы «проклятие» затронуло ее детей.
Туристы не впервые возвращают украденные артефакты в Помпеи. Возвращенных фрагментов так много, что в археологическом парке даже создали для них отдельный музей.
Анна Лысенко