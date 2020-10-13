ВОРОНА ВИСИТ ВВЕРХ НОГАМИ ЯЯЯЯ pic.twitter.com/odvB1VYVvd— риза-сан ?? (@kaminoryuu) October 12, 2020
19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ворона, висящая вверх ногами, озадачила пользователей Сети
Они решили, что птица сломалась.
Пользовательница Twitter из
Снимок быстро стал виральным, а в комментариях пользователи принялись обсуждать необычное поведение вороны. Одни удивлялись акробатическим талантам птицы, а другие шутили о том, что это замаскированная летучая мышь. Позже в комментариях появился и серьезный ответ:
Екатерина Гура