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19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ворона, висящая вверх ногами, озадачила пользователей Сети

Они решили, что птица сломалась.

Пользовательница Twitter из Санкт-Петербурга опубликовала необычное фото вороны, которая висела вверх лапами на проводе. Девушка отметила, что наблюдала за птицей несколько минут, в течение которых та успела повисеть на одной лапе и сделать сальто.

Снимок быстро стал виральным, а в комментариях пользователи принялись обсуждать необычное поведение вороны. Одни удивлялись акробатическим талантам птицы, а другие шутили о том, что это замаскированная летучая мышь. Позже в комментариях появился и серьезный ответ:

Екатерина Гура

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