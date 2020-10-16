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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые расшифровали ДНК саблезубой кошки

Оказалось, родство саблезубых кошек и современных кошачьих очень дальнее.

Исследователи из Копенгагенского университета впервые расшифровали ДНК саблезубых кошек, благодаря чему смогли узнать, как охотились и жили эти животные.

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Ученые проанализировали останки Homotherium latidens из рода гомотерии, найденные на Юконе в Канаде. Они были настолько старыми, что определить их возраст с помощью радиоуглеродного датирования не удалось. Это означает, что образцу не менее 47,5 тысяч лет, говорится в работе, опубликованной в Current Biology.

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Гомотерии появились на Земле примерно 3,5 миллиона лет назад, а вымерли до конца последнего ледникового периода около 10 тысяч лет назад. Известно, что они достигали размеров современного льва, имели относительно короткие верхние клыки, имели длинные передние лапы, прыгали хуже, чем современные кошки, и строением тела больше напоминали гиену.

Генетические данные показали, что гомотерии являлись первоклассными охотниками. У них было отличное дневное зрение, крепкие кости, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Это означает, что кошки были очень выносливыми и могли преследовать жертву долгое время без остановки.

Гены также показали склонность к сложному социальному поведению. Скорее всего, гомотерии охотились стаями в дневное время, доводя жертву до изнеможения.

Геном также показал еще одну важную особенность. Оказалось, родство саблезубых кошек и современных кошачьих очень дальнее. Эти генетические ветви разделились примерно 22,5 миллиона лет назад. Для сравнения, люди и гиббоны разделились около 15−20 млн лет назад.

Анна Лысенко

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