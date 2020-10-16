18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка (фото)
Специалисты говорят о нарастающей активности.
Самый высокий вулкан Евразии Ключевская сопка проснулся еще в конце сентября. В начале октября он начал извергать потоки лавы и пепла, которые продолжают усиливаться.
По словам ученых, для местного населения извержение Ключевской сопки пока не представляет угрозы. А вот туристов просят воздержаться от экскурсий и восхождений.
Отметим, что вулкан вновь начал извергаться после двухмесячного перерыва — он проявлял активность с ноября 2019 года по июль 2020 года, сообщает ТАСС.
Екатерина Гура