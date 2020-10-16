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18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка (фото)

Специалисты говорят о нарастающей активности.

Самый высокий вулкан Евразии Ключевская сопка проснулся еще в конце сентября. В начале октября он начал извергать потоки лавы и пепла, которые продолжают усиливаться.

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Из-за резкого роста активности извержению был присвоен оранжевый код опасности, что может включать в себя локальные землетрясения, а также потоки лавы и пепла высотой до восьми километров. Сейчас протяженность лавового потока, спускающегося вниз по его склону, достигает одного километра. Специалисты также фиксируют увеличение вулканического дрожания и активные выбросы раскаленного материала.

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По словам ученых, для местного населения извержение Ключевской сопки пока не представляет угрозы. А вот туристов просят воздержаться от экскурсий и восхождений.

Отметим, что вулкан вновь начал извергаться после двухмесячного перерыва — он проявлял активность с ноября 2019 года по июль 2020 года, сообщает ТАСС.

Екатерина Гура

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