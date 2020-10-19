Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку

В 40 километрах от поселка Ола в Магаданской области неравнодушные люди развернули большую спасательную операцию, чтобы помочь косатке, которую выбросило на берег сильной волной.
Животное нашли несколько местных жителей. Справиться своими силами они не смогли — косатка была около 6 метров в длину и весила около тонны. Тогда был брошен клич в соцсетях, и на этот призыв откликнулись другие небезразличные люди.
В итоге с помощью веревок и резинового колеса волонтеры смогли безопасно переместить косатку в воду. Как только волны успокоились, животное смогло уплыть. Спасательная операция заняла несколько часов.
Напомним, что недавно в Хабаровском крае сотрудник МЧС самостоятельно спас трех белух, которые не смогли вернуться в море с отливом и застряли на берегу.