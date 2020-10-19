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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку

Добровольцев для спасательной операции искали через соцсети

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В 40 километрах от поселка Ола в Магаданской области неравнодушные люди развернули большую спасательную операцию, чтобы помочь косатке, которую выбросило на берег сильной волной.

Животное нашли несколько местных жителей. Справиться своими силами они не смогли — косатка была около 6 метров в длину и весила около тонны. Тогда был брошен клич в соцсетях, и на этот призыв откликнулись другие небезразличные люди.

В итоге с помощью веревок и резинового колеса волонтеры смогли безопасно переместить косатку в воду. Как только волны успокоились, животное смогло уплыть. Спасательная операция заняла несколько часов.

Жители Магаданской области спасли 6-метровую косатку, которую выбросило волной на берег. Видео поделился с РИА Новости один из участников многочасовой операции.

Опубликовано Zabil Magerramov Понедельник, 19 октября 2020 г.

Напомним, что недавно в Хабаровском крае сотрудник МЧС самостоятельно спас трех белух, которые не смогли вернуться в море с отливом и застряли на берегу.

Екатерина Гура

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