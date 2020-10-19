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19:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста обнаружила накануне свадьбы, что жених не делал ей предложения

Торжество девушка планировала почти семь месяцев

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В закрытой группе на Facebook Is it wedding shaming («Свадебный позор») анонимная невеста из США написала неожиданный пост. Девушка рассказала, что семь месяцев планировала свою свадьбу, но когда сказала жениху, что собирается поехать за свадебным платьем, услышала странный ответ.

«Он посмотрел на меня так, словно у меня было четыре головы», — описала она происходящее. Как оказалось, жених ничего не знал о предстоящей свадьбе. Он ответил, что никогда не делал ей предложения, кроме того, он даже стал отрицать, что они по-настоящему встречаются.

В посте невеста написала, что предложение руки и сердца было сделано 9 месяцев назад.

Девушка отметила, что никакого кольца бойфренд ей не дарил, из-за чего она решила, что предложение было спонтанным, а кольцо он преподнесет как-нибудь потом, пишет Daily Mail.
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Узнав, что жених передумал, невеста не отказалась от своих планов. Она отметила, что организует тайное торжество и пригласит на него жениха под каким-то выдуманным предлогом. А когда он окажется на собственной свадьбе, ему или придется жениться, или позориться перед родственниками и друзьями.

В комментариях к посту пользователи стали гадать, кто из этой пары по-настоящему странный. Некоторые отмечали, что не удивлены «бегству» жениха, который передумал и начал врать, а другие утверждали, что от девушки надо бежать подальше. К тому же, многие пришли в недоумение от того, что все 7 месяцев невеста лично планировала свадьбу и не разу об этом не поговорила с женихом.

Екатерина Гура

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