19:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста обнаружила накануне свадьбы, что жених не делал ей предложения
Торжество девушка планировала почти семь месяцев
В закрытой группе на Facebook Is it wedding shaming («Свадебный позор») анонимная невеста из США написала неожиданный пост. Девушка рассказала, что семь месяцев планировала свою свадьбу, но когда сказала жениху, что собирается поехать за свадебным платьем, услышала странный ответ.
«Он посмотрел на меня так, словно у меня было четыре головы», — описала она происходящее. Как оказалось, жених ничего не знал о предстоящей свадьбе. Он ответил, что никогда не делал ей предложения, кроме того, он даже стал отрицать, что они
В посте невеста написала, что предложение руки и сердца было сделано 9 месяцев назад.
Узнав, что жених передумал, невеста не отказалась от своих планов. Она отметила, что организует тайное торжество и пригласит на него жениха под
В комментариях к посту пользователи стали гадать, кто из этой пары
Екатерина Гура