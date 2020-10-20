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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поезд, едущий по розовому озеру, сняли с помощью дрона (видео)

Завораживающее зрелище с высоты птичьего полета

Кинорежиссер Вадим Махоров с помощью дрона снял абсолютно сказочное видео движения поезда, который проходит прямо посередине Бурлинского соленого озера в Алтайском крае.

Особую атмосферу этим кадрам придает розовый цвет озера. Благодаря этому кадры с высоты птичьего полета выглядят просто невероятно.

Во время загрузки произошла ошибка.

В жаркую и солнечную погоду озеро играет всеми оттенками розового цвета. А все из-за микроскопического рачка артемия салина (artemia salina), который под действием солнечных лучей выделяет розовый пигмент. Чем жарче погода, тем ярче вода в водоёме.

Екатерина Гура

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