15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поезд, едущий по розовому озеру, сняли с помощью дрона (видео)
Завораживающее зрелище с высоты птичьего полета
Кинорежиссер Вадим Махоров с помощью дрона снял абсолютно сказочное видео движения поезда, который проходит прямо посередине Бурлинского соленого озера в Алтайском крае.
Особую атмосферу этим кадрам придает розовый цвет озера. Благодаря этому кадры с высоты птичьего полета выглядят просто невероятно.
В жаркую и солнечную погоду озеро играет всеми оттенками розового цвета. А все
Екатерина Гура