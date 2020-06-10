15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял гнездование тысяч зеленых черепах (видео)
Волшебное зрелище.
Тысячи зеленых черепах собрались у Большого Барьерного рифа возле Австралии для гнездования.
Впечатляющие кадры снял беспилотник Департамента окружающей среды и науки штата Квинсленд. По словам ученых, дрон позволяет находить в 1,73 раза больше черепах, чем другие наблюдения.
Больше всего зеленых черепах собирается на острове Рейн — коралловом рифе площадью 32 га примерно в 620 км к
Зеленая черепаха находится под угрозой исчезновения. Долгое время животных и их яйца употребляли в пищу. В настоящее время в большинстве стран охота на черепах находится под запретом, но они до сих пор погибают, попадая в рыболовные сети.
Анна Лысенко