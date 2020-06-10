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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял гнездование тысяч зеленых черепах (видео)

Волшебное зрелище.

Тысячи зеленых черепах собрались у Большого Барьерного рифа возле Австралии для гнездования.

Впечатляющие кадры снял беспилотник Департамента окружающей среды и науки штата Квинсленд. По словам ученых, дрон позволяет находить в 1,73 раза больше черепах, чем другие наблюдения.

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Больше всего зеленых черепах собирается на острове Рейн — коралловом рифе площадью 32 га примерно в 620 км к северо-западу от Квинсленда.

Зеленая черепаха находится под угрозой исчезновения. Долгое время животных и их яйца употребляли в пищу. В настоящее время в большинстве стран охота на черепах находится под запретом, но они до сих пор погибают, попадая в рыболовные сети.

Анна Лысенко

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