В американском городе еноты устроили набег на банк

Неожиданная история «ограбления» банка произошла в американском городе Редвуд-Сити в штате Калифорния.
Мужчина снимал в банкомате деньги, когда через стеклянную дверь увидел, что внутри пустого банка бегают два енота. Не поверив своим глазам, американец сделал несколько фото, а затем позвонил в зоозащитную организацию.
Поскольку банк в это время был закрыт, спасателям понадобилось время, чтобы попасть внутрь. Но и там они провели немало времени, пытаясь догнать енотов.
Как рассказали зоозащитники, они обнаружили следы лап на дереве рядом с банком. Судя по всему, еноты забрались по нему и попали в здание через приоткрытое окно, пишет The Tribune.
В итоге еноты были пойманы и отпущены обратно на волю. Как сообщили в организации, зверьки успели навести небольшой беспорядок в нескольких помещениях, но ничего ценного они не тронули.