Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
11Белые следы вулкана
18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском городе еноты устроили набег на банк

Животные проникли в здание через окно, взобравшись по дереву

Неожиданная история «ограбления» банка произошла в американском городе Редвуд-Сити в штате Калифорния.

Мужчина снимал в банкомате деньги, когда через стеклянную дверь увидел, что внутри пустого банка бегают два енота. Не поверив своим глазам, американец сделал несколько фото, а затем позвонил в зоозащитную организацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поскольку банк в это время был закрыт, спасателям понадобилось время, чтобы попасть внутрь. Но и там они провели немало времени, пытаясь догнать енотов.

Как рассказали зоозащитники, они обнаружили следы лап на дереве рядом с банком. Судя по всему, еноты забрались по нему и попали в здание через приоткрытое окно, пишет The Tribune.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге еноты были пойманы и отпущены обратно на волю. Как сообщили в организации, зверьки успели навести небольшой беспорядок в нескольких помещениях, но ничего ценного они не тронули.

Екатерина Гура

Читайте также
Суд смягчил приговор Ефремову
Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» (видео)
В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививок
Голикова выступила за внедрение дистанционки в школьную жизнь
Скрывавшийся 30 лет от полиции китаец узнал, что его не искали
Путин заявил, что испытывает гордость за Россию и россиян
Hi-Tech
Эксперт рассказал, как заработать на Apple И назвал год, в который брать акции компании было выгодрнее всего
Авто
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado 2020: тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado — без преувеличения феноменальный автомобиль. На протяжении многих лет он занимает лидирующие позиции в классе и демонстрирует впечатляющие результаты продаж. Не потому ли нынешнее обновление оказалось столь деликатным?
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Узнаете актера? А теперь посмотрите на жену
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Пациентка клиники рассказала правду о Заворотнюк
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Леди
Жена Петросяна в «похудательном платье» очаровала фанатов (фото) Татьяна Брухунова очень любит этот наряд.
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь