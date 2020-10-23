10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок теракта в Найроби стал лучшей репортажной фотографией года
Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, который награждает лучших молодых фоторепортеров, назвал победителей 2020 года.
В номинации «Главные новости» первое место присудили независимому фотожурналисту из Великобритании Линзи Биллинг за фотографию «Похороненная справедливость». У нее в объективе оказалось тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах. Биллинг разделила награду с французом Жофрэ Гиймаром. Его фотография «Южная граница» рассказывает о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к границе США.
В номинации «Моя планета» лучшей одиночной работой стала фотография «Жизнь на краю» репортера из Калькутты Сумиты Саньи. Она задокументировала жизнь на острове Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу.
В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала фотография Шебнем Кошкун из Турции. На ней фридрайвер Сахика Эркумен запечатлена во время тренировки в пещере Гилиндире на юге страны. Среди серий этой номинации победу одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда.
В номинации «Портрет. Герой нашего времени» первые места отданы фотожурналистам из России и Италии. В одиночной категории победила фотография россиянина Павла Смитюка «Остров Врангеля». На ней запечатлен научный сотрудник заповедника «Остров Врангеля» Павел Кулемеев. Среди серий лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео «Кватрани. Дети землетрясения» о молодых жителях городка Л’Акуила, переживших в детстве разрушительное землетрясение.
Ряд работ также были отмечены спецпризами.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина проходит ежегодно и награждает фоторепортеров от 18 до 33 лет. В 2020 году конкурс собрал более 5 тысяч работ из 75 стран мира.
Анна Лысенко