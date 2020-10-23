15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Каменска-Уральского обнаружил сову на балконе (видео)
Птица решила остаться там на зимовку
В конце октября житель города
Залетным гостем оказалась длиннохвостая неясыть, которая, судя по всему, залетела на теплый балкон через окно и решила остаться там на зимовку.
Хозяин квартиры был не против нового соседа и даже предложил сове завтрак в виде хлеба, но та отказалась от угощения.
Пока сова живет на балконе. Если она в ближайшее время не улетит сама, молодой человек намерен поймать ее в коробку и отвезти на волю в лес.
Екатерина Гура