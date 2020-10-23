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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Каменска-Уральского обнаружил сову на балконе (видео)

Птица решила остаться там на зимовку

В конце октября житель города Каменск-Уральский Лев Наумов сделал неожиданное открытие — у него на балконе поселилась дикая сова. Молодой человек через стекло увидел незваного гостя, который дремал на теплом коврике на полу.

Залетным гостем оказалась длиннохвостая неясыть, которая, судя по всему, залетела на теплый балкон через окно и решила остаться там на зимовку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяин квартиры был не против нового соседа и даже предложил сове завтрак в виде хлеба, но та отказалась от угощения.

Пока сова живет на балконе. Если она в ближайшее время не улетит сама, молодой человек намерен поймать ее в коробку и отвезти на волю в лес.

Екатерина Гура

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