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11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители 130 стран показали, каким хотят видеть мир (фото)

Представлены 75 лучших снимков на тему будущего Земли.

75
фотографий
75
фотографий
75
фотографий
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К 75-летию ООН организация попросила людей из разных стран поделиться своим видением того, каким они хотят видеть наш мир.

В итоге на конкурс #TheWorldWeWant, организованный на платформе Agora, прислали больше 50 тысяч фотографий из более чем 130 стран. С помощью голосования были отобраны 75 лучших снимков.

По словам организаторов конкурса, присланные из разных уголков мира фотографии говорят о «надежде на светлое будущее, глубоком осознании нашей взаимосвязанности, стремлении к равенству, справедливости и интеграции, чувстве трепета перед красотой природы и ее силой поддерживать все живое».

«В то время, когда мир столкнулся с пандемией и другими серьезными угрозами, мы должны объединить усилия, независимо от границ и поколений, чтобы работать вместе во имя лучшего общего будущего. Данная фотовыставка может вдохновить нас на выполнение этой коллективной задачи», — прокомментировал снимки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Анна Лысенко

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