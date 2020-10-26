14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американцы украсили дом котом, который метает конфеты
Он поможет держать безопасную дистанцию.
В подготовке к Хэллоуину жители США состязаются, кто лучше украсит дом и двор. В Ирвингтоне для этого используют мемы, в Буффало — гигантского надувного паука, а вот пара из штата Виргиния придумала не только забавную, но и полезную декорацию.
Элизабет Фергюсон и ее парень Мэтт разместили возле входа в дом большого надувного кота, который держит в лапах трубу. Когда наступит Хэллоуин, из нее будут вылетать конфеты для детей.
Механизм пара придумала и собрала сама. По словам Элизабет и Мэтта, это хороший способ придерживаться социальной дистанции во время пандемии.
Тем временем к празднику в США готовятся не только люди, но и животные. Сотрудники зоопарка в Орегоне записали, как слоны радуются большим вкусным тыквам.
Анна Лысенко