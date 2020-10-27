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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блейк Лайвли потроллила Райана Рейнольдса на его день рождения

Шутит — значит любит.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли давно признали самой веселой звездной парой. Они всегда с удовольствием подшучивают друг над другом, и этот милый троллинг становится достоянием соцсетей.

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Вот и на 44-й день рождения мужа Блейк преподнесла актеру несколько необычных сюрпризов. Она разместила в своем инстаграме фото, на котором вместо торта поздравляет Райана пирогом, и он этому несказанно рад.

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«Во-первых, какая заблудшая душа заказывает на день рождения пирог? Во-вторых, какое существо будет есть свой торт (то есть пирог), даже не задув свечи? @vancityreynolds, вот кто. С днем рождения! Честно говоря, не могу поверить, что мы все еще женаты», — написала актриса и фотомодель.

Блейк и Райан подшучивают не только друг над другом. Рейнольдс ведет в Сети настоящую «войну» с Хью Джекманом. Например, не так давно звезда «Дэдпула» нанес очередной удар по приятелю, воспользовавшись объявлением о благотворительности.

Анна Лысенко

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