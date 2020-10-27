12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блейк Лайвли потроллила Райана Рейнольдса на его день рождения
Шутит — значит любит.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли давно признали самой веселой звездной парой. Они всегда с удовольствием подшучивают друг над другом, и этот милый троллинг становится достоянием соцсетей.
Вот и на 44-й день рождения мужа Блейк преподнесла актеру несколько необычных сюрпризов. Она разместила в своем инстаграме фото, на котором вместо торта поздравляет Райана пирогом, и он этому несказанно рад.
«Во-первых, какая заблудшая душа заказывает на день рождения пирог?
Блейк и Райан подшучивают не только друг над другом. Рейнольдс ведет в Сети настоящую «войну» с Хью Джекманом. Например, не так давно звезда «Дэдпула» нанес очередной удар по приятелю, воспользовавшись объявлением о благотворительности.
Анна Лысенко