14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Работники океанариума устроили праздник для депрессивного окуня
Рыба страдала от одиночества, но съедала своих «друзей».
Сотрудники финского океанариума Sea Life Helsinki устроили праздник в честь 16-го дня рождения окуня Микко. Они украсили аквариум шариками, поздравлениями и даже приготовили для рыбы особое угощение — торт из лосося. Кроме того, окуня почесали щеткой, правда в виде исключения и всего один раз, так как предыдущую щетку он благополучно съел.
У Микко вообще нет проблем с аппетитом, зато есть проблема с одиночеством — и эти явления напрямую связаны друг с другом. Дело в том, что окунь оказался в океанариуме в 2007 году
Не в силах совладать с аппетитом Микко, владельцы магазина отдали его в океанариум. Там окуня начали кормить кальмарами и мелкой рыбкой. Но и это не сдержало его аппетит.
Уединение для Микко было не в тягость — ему вполне хватало общества посетителей, которые приходили в океанариум каждый день. Но все изменилось во время пандемии, когда заведение закрыли на карантин. В полном одиночестве окунь быстро поник — он стал вялым, мало передвигался и выглядел больным, хотя специалисты никаких нарушений у него не нашли. По словам сотрудников океанариума, Микко впал в депрессию
Видео с довольной и активной рыбой было опубликовано в соцсетях океанариума в середине октября, но широкую огласку история одинокой и хищной рыбы получила лишь спустя две недели, когда о непростой судьбе Микко сотрудники океанариума рассказали журналистам.
Они отметили, что решили навещать окуня чаще и даже установили напротив его аквариума большой телевизор, чтобы ему было не так скучно, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура