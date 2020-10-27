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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Работники океанариума устроили праздник для депрессивного окуня

Рыба страдала от одиночества, но съедала своих «друзей».

Сотрудники финского океанариума Sea Life Helsinki устроили праздник в честь 16-го дня рождения окуня Микко. Они украсили аквариум шариками, поздравлениями и даже приготовили для рыбы особое угощение — торт из лосося. Кроме того, окуня почесали щеткой, правда в виде исключения и всего один раз, так как предыдущую щетку он благополучно съел.

У Микко вообще нет проблем с аппетитом, зато есть проблема с одиночеством — и эти явления напрямую связаны друг с другом. Дело в том, что окунь оказался в океанариуме в 2007 году из-за того, что съедал всех рыб в своем аквариуме в зоомагазине, где жил раньше.

Не в силах совладать с аппетитом Микко, владельцы магазина отдали его в океанариум. Там окуня начали кормить кальмарами и мелкой рыбкой. Но и это не сдержало его аппетит.

На протяжении нескольких лет окунь регулярно съедал своих соседей. Однажды он даже проглотил несъедобную и ядовитую крылатку, из-за чего был помещен в отдельный аквариум, где и жил последние годы в одиночестве.
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Уединение для Микко было не в тягость — ему вполне хватало общества посетителей, которые приходили в океанариум каждый день. Но все изменилось во время пандемии, когда заведение закрыли на карантин. В полном одиночестве окунь быстро поник — он стал вялым, мало передвигался и выглядел больным, хотя специалисты никаких нарушений у него не нашли. По словам сотрудников океанариума, Микко впал в депрессию из-за одиночества, а потому они решили устроить ему персональный праздник. И это сработало.

Видео с довольной и активной рыбой было опубликовано в соцсетях океанариума в середине октября, но широкую огласку история одинокой и хищной рыбы получила лишь спустя две недели, когда о непростой судьбе Микко сотрудники океанариума рассказали журналистам.

Они отметили, что решили навещать окуня чаще и даже установили напротив его аквариума большой телевизор, чтобы ему было не так скучно, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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