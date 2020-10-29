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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Китая выбросил на улицу деньги и попал в полицию

Своими действиями он создал пробки на дороге.

В соцсетях появилось видео, снятое в китайском городе Чунцин. Там неизвестный мужчина из окна своей квартиры на 30-м этаже начал выбрасывать деньги. Причем, по словам очевидцев, среди купюр были как китайские юани, так и американские доллары.

Увидев падающие «с неба» деньги, прохожие стали останавливаться, чтобы их подобрать. То же самое стали делать и водители автомобилей. Причем останавливаться начали даже на шоссе, создав таким образом пробки на дороге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя время на место прибыли полицейские. Стражи правопорядка решили, что нормальный человек не может так разбрасываться деньгами, и, вероятнее всего, мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А потому щедрого китайца быстро вычислили и забрали в участок. Позже в местных СМИ появилась информация, что он находится под следствием.

Екатерина Гура

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