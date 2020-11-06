日本原産の新種「ゴジラ蜂」 - ナゾロジー #SmartNews https://t.co/FfClDnFnn6— サンタ (@forzaoldbasterd) November 5, 2020
17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии обнаружили плавающую под водой осу-годзиллу
Она научилась нырять, чтобы доставать гусениц.
Исследователи обнаружили в Японии
Ранее неизвестный вид назвали Microgaster godzilla в честь гигантского монстра из фильмов, который эффектно появляется из воды. Новое насекомое описано в научном журнале в Journal of Hymenoptera Research.
Оса тщательно исследует водную поверхность. Замечая гусеницу, она подныривает под нее и вытаскивает на поверхность острыми крюками на лапках. Microgaster godzilla откладывает яйца прямо в теле своей жертвы.
Анна Лысенко