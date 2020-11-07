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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США кот сбежал из дома и оказался на Аляске

Ему оплатили обратный перелет.

Кот из американского штата Вашингтон сбежал из дома и проехал больше 4 тысяч километров, оказавшись в итоге на Аляске.

Историю удивительного путешествия рассказало Общественное радио города Кенай.

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Черно-белый кот по кличке Панда жил у супружеской пары по фамилии Клевенджер в округе Терстон недалеко от Сиэтла. Однажды он вышел погулять и не вернулся. Супруги потратили больше недели на его поиски: проверили окрестности и разместили десятки объявлений в Сети.

Внезапно Клевенджеры узнали своего питомца на фото в одной из групп на тему потерянных животных. Как оказалось, Панда находился в более чем 4 тысячах километров от дома. Его обнаружили в строительном магазине города Кенай на Аляске.

Как животное оказалось так далеко, остается загадкой. Хозяева предположили, что он запрыгнул в один из грузовиков, которые часто проезжают мимо их дома, и спрятался в контейнере с товарами.

Некоммерческая организация помощи животным United Angels оплатила Панде перелет домой. Сейчас кот восстанавливается после своего невероятного путешествия.

Анна Лысенко

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