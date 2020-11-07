14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США кот сбежал из дома и оказался на Аляске
Ему оплатили обратный перелет.
Кот из американского штата Вашингтон сбежал из дома и проехал больше 4 тысяч километров, оказавшись в итоге на Аляске.
Историю удивительного путешествия рассказало Общественное радио города Кенай.
Внезапно Клевенджеры узнали своего питомца на фото в одной из групп на тему потерянных животных. Как оказалось, Панда находился в более чем 4 тысячах километров от дома. Его обнаружили в строительном магазине города Кенай на Аляске.
Как животное оказалось так далеко, остается загадкой. Хозяева предположили, что он запрыгнул в один из грузовиков, которые часто проезжают мимо их дома, и спрятался в контейнере с товарами.
Некоммерческая организация помощи животным United Angels оплатила Панде перелет домой. Сейчас кот восстанавливается после своего невероятного путешествия.
Анна Лысенко