Реставраторы в Испании испортили новую скульптуру (фото)

Испания настолько прославилась своими неудачными реставрациями, что появление новых «работ» уже никого не удивляет, но неизменно вызывает гнев и шутки в соцсетях.
Очередной шедевр неизвестных реставраторов был замечен художником Антонио Капелем в городе Паленсия.
Скульптура девушки, которая теперь превратилась в персонажа детского рисунка, расположена на здании штаб-квартиры Банка Unicaja на центральной улице города.
Мастера, трудившиеся над реставрацией, добавили отсутствующую голову козленку на барельефе, но зачем им понадобилось переделывать лицо девушки — непонятно.
По сообщению местной газеты El norte de Castilla, это здание было открыто в 1923 году для католической и аграрной Федерации и является важным историческим строением.
Кто реставрировал здание и почему работу оставили в таком виде, пока не известно. В СМИ и в соцсетях снова принялись обсуждать необходимость принятия закона о профессиональной реставрации. Новую скульптуру также сравнили с другими, печально известными работами испанских «мастеров». Пользователи Сети пошутили, что у знаменитого «Пушистого Иисуса» наконец-то появилась достойная пара.
Напомним, в 2012 году пожилая прихожанка церкви Милосердия в испанском городке Борха по имени Сесилия Хименес самостоятельно «отреставрировала» фреску XVI столетия Ecce Homo («Вот человек») с изображением Иисуса Христа. Получившийся рисунок моментально стал мемом и получил название «Пушистый Иисус».