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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США поймали «теплокровную» рыбу весом 65 кг (фото)

Трое американских рыбаков могут не только установить рекорд, но и попасть в учебники по истории благодаря уникальной рыбе, которую им удалось поймать в 80 км от побережья штата Вирджиния.

Майкл МакТаггарт, Джон Уэзерингтон и Ник Кемп отправились ловить рыбу-меч, но улов на конце лески оказался куда необычнее, сообщает Fox News.

Рыбаки вытащили из воды 65-килограммового опаха — редкую морскую лучеперую рыбу овальной формы со сильно сплющенным по бокам телом. Когда они сообщили о своем улове по рации, другие рыбаки им не поверили, имея на это все основания.

Во-первых, средний вес опаха составляет примерно 45 кг, так что мужчинам попался настоящий гигант. Во-вторых, опахи обитают в теплых водах возле Гавайев или других островов Тихого океана. У побережья Вирджинии для них уже холодно.

Рыба сама по себе тоже необычная. Дело в том, что это единственный известный вид рыб, способный к терморегуляции, схожей с теплокровностью птиц и млекопитающих. Температура тела опахов в среднем на 5 градусов выше температуры окружающей среды.

Опах из Вирджинии не побьет мировой рекорд (он принадлежит рыбе весом почти 82 кг), но рекорд штата у рыбаков уже в кармане. Вполне вероятно также, что это первый обнаруженный опах в этом регионе. Если ученые это подтвердят, улов рыбаков попадет в историю.

Анна Лысенко

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