17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Санта-Клаусов в США посадили в огромные боксы (видео)
Небольшое ограничение ради безопасности.
Торговые центры в США не смогли отказаться от излюбленной рождественской традиции и все же пригласили
Вот только теперь дедушкам в целях безопасности придется сидеть в огромных пластиковых шарах или боксах. Они не смогут посадить малышей на колени для фото, но
В некоторых торговых центрах для встречи с Сантой родители предварительно записываются в электронную очередь. Так можно будет избежать столпотворения, надеются администраторы. Подарки, украшения и кресло Санты регулярно дезинфицируют, а семьи просят не снимать защитные маски.
«Спасти» Рождество намерены и в Лапландии. Финские власти собираются смягчить правила въезда для желающих посетить страну на Рождество. А в Бельгии святого Николая, который приносит детям подарки 6 декабря, освободили от комендантского часа.
Анна Лысенко