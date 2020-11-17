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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Санта-Клаусов в США посадили в огромные боксы (видео)

Небольшое ограничение ради безопасности.

Торговые центры в США не смогли отказаться от излюбленной рождественской традиции и все же пригласили Санта-Клаусов к рождественскому сезону вопреки пандемии.

Вот только теперь дедушкам в целях безопасности придется сидеть в огромных пластиковых шарах или боксах. Они не смогут посадить малышей на колени для фото, но по-прежнему будут их поздравлять и передавать подарки, сообщает Associated Press.

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В некоторых торговых центрах для встречи с Сантой родители предварительно записываются в электронную очередь. Так можно будет избежать столпотворения, надеются администраторы. Подарки, украшения и кресло Санты регулярно дезинфицируют, а семьи просят не снимать защитные маски.

«Спасти» Рождество намерены и в Лапландии. Финские власти собираются смягчить правила въезда для желающих посетить страну на Рождество. А в Бельгии святого Николая, который приносит детям подарки 6 декабря, освободили от комендантского часа.

Анна Лысенко

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