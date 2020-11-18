Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Тест: угадайте страну по Деду МорозуЕжегодно 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
24Умер Армен Джигарханян
13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Любитель древностей разбил яйцо динозавра на камеру (видео)

Никто не понял, зачем он это сделал.

Русскоязычный пользователь TikTok с ником lom162, судя по его профилю, увлекается поисками разных окаменелостей. В середине ноября он опубликовал на платформе необычное видео, которое быстро стало вирусным.

На кадрах видно, как молодой человек держит в руках большой предмет, напоминающий яйцо. Автор ролика объяснил, что это не что иное, как яйцо динозавра, и уже в следующую секунду он разбил его о камни.

Внутри оказалось нечто желто-зеленое и блестящее, и, как пояснил пользователь, это был желток.

@lom162

#золотодураков #окаменелости

♬ оригинальный звук - lom16

Пользователи TikTok в комментариях разделились. Одни восхищались необычной находкой и ее содержимым, а другие пришли в ужас от такого варварства. Многие отметили, что яйцо могло бы послужить науке в руках настоящих палеонтологов, или его можно было бы продать за большие деньги. В любом случае, разбивать его не имело никакого смысла.

@lom162

#окаменелости #яйцодинозавра

♬ оригинальный звук - lom16

Однако уже через день после публикации первого ролика, который наделал много шума в соцсетях, молодой человек показал новое видео уже с другим яйцом динозавра. В этом ролике он снова его разбил.

Екатерина Гура

Читайте также
Совфед разрешил Путину отправить российских военных в Карабах
В России могут запретить продажу текилы
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук
Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Показаны лучшие фото животных 2020 года
Спутник показал, как в Индии выжигают рисовые поля
Полный локдаун. Что сейчас происходит в городах Европы
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 460
создание темы 349
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 301
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Детский сад 216
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 215
Муж или ребенок-кто важнее? 207
Что выбрать? 191
Леди
Анну Семенович в откровенном образе раскритиковали за лишний вес Артистку высмеяли в сети
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь