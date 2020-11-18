@lom162 ♬ оригинальный звук - lom16
13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Любитель древностей разбил яйцо динозавра на камеру (видео)
Никто не понял, зачем он это сделал.
Русскоязычный пользователь TikTok с ником lom162, судя по его профилю, увлекается поисками разных окаменелостей. В середине ноября он опубликовал на платформе необычное видео, которое быстро стало вирусным.
На кадрах видно, как молодой человек держит в руках большой предмет, напоминающий яйцо. Автор ролика объяснил, что это не что иное, как яйцо динозавра, и уже в следующую секунду он разбил его о камни.
Внутри оказалось нечто
Пользователи TikTok в комментариях разделились. Одни восхищались необычной находкой и ее содержимым, а другие пришли в ужас от такого варварства. Многие отметили, что яйцо могло бы послужить науке в руках настоящих палеонтологов, или его можно было бы продать за большие деньги. В любом случае, разбивать его не имело никакого смысла.
Однако уже через день после публикации первого ролика, который наделал много шума в соцсетях, молодой человек показал новое видео уже с другим яйцом динозавра. В этом ролике он снова его разбил.
Екатерина Гура