13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи нерп устроили лежбище на первом льду Чивыркуйского залива (видео)
Это явление можно наблюдать здесь каждый год.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Это явление можно наблюдать здесь каждый год.
Около трех тысяч нерп выбрались на первый лед и устроили там лежбище, которое растянулось на несколько квадратных километров.
Отметим, что Забайкальский национальный парк является особо охраняемой природной территорией в России, населенной крупными дикими млекопитающими.
Екатерина Гура