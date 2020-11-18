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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячи нерп устроили лежбище на первом льду Чивыркуйского залива (видео)

Это явление можно наблюдать здесь каждый год.

Пресс-служба Особо охраняемой природной территории «Заповедное подлеморье» опубликовала кадры, снятые с помощью дрона в районе Чивыркуйского залива озера Байкал.

Около трех тысяч нерп выбрались на первый лед и устроили там лежбище, которое растянулось на несколько квадратных километров.


Тысячи нерп выбрались на первый лед Чивыркуйского залива

Отметим, что Забайкальский национальный парк является особо охраняемой природной территорией в России, населенной крупными дикими млекопитающими.

Екатерина Гура

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