17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старая картина в доме у британской семьи оказалась дорогим шедевром
Эксперты оценили ее в 200 тысяч долларов.
Специалисты британского аукционного дома Sworders в середине ноября рассказали о своей удивительной находке. Одна семья принесла им на экспертизу картину, которая долгие годы считалась семейной реликвией и переходила из поколения в поколение.
Картину берегли по одной причине — она была подписана именем знаменитого английского художника Джона Констебля и датирована 1777 — 1837 годами.
Несмотря на это, нынешние владельцы полотна сомневались в его подлинности и решили показать экспертам. И первый вердикт подтвердил их догадки. Приглашенный специалист отметил, что не знает о такой картине и она, скорее всего, не имеет к Констеблю никакого отношения.
Но британцы решили удостовериться в этом и отнесли картину к оценщикам аукционного дома Sworders, которые отнеслись к работе более внимательно. С помощью нескольких экспертиз они заявили о «захватывающем новом открытии». Оказалось, что семья на самом деле владеет подлинником художника. Более того, ранее о существовании этой картины ничего не было известно.
Эксперты выяснили, что полотно является эскизом и тот же самый пейзаж изображен на более масштабной картине художника «Дедхэм-Вейл, утро», которую он выставлял в Королевской академии в 1811 году.
Удивительную находку выставят на торги в начале декабря 2020 года, специалисты оценивают полотно в 150−200 тысяч долларов. Именно с такой суммы начнутся торги, и, скорее всего, картина вырастет в цене в несколько раз, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура