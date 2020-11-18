Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11Лаваш, пиво и старые заводы
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старая картина в доме у британской семьи оказалась дорогим шедевром

Эксперты оценили ее в 200 тысяч долларов.

Специалисты британского аукционного дома Sworders в середине ноября рассказали о своей удивительной находке. Одна семья принесла им на экспертизу картину, которая долгие годы считалась семейной реликвией и переходила из поколения в поколение.

Картину берегли по одной причине — она была подписана именем знаменитого английского художника Джона Констебля и датирована 1777 — 1837 годами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на это, нынешние владельцы полотна сомневались в его подлинности и решили показать экспертам. И первый вердикт подтвердил их догадки. Приглашенный специалист отметил, что не знает о такой картине и она, скорее всего, не имеет к Констеблю никакого отношения.

Читайте также
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем картины Эдварда Мунка «Крик» за $120 млн

Но британцы решили удостовериться в этом и отнесли картину к оценщикам аукционного дома Sworders, которые отнеслись к работе более внимательно. С помощью нескольких экспертиз они заявили о «захватывающем новом открытии». Оказалось, что семья на самом деле владеет подлинником художника. Более того, ранее о существовании этой картины ничего не было известно.

Эксперты выяснили, что полотно является эскизом и тот же самый пейзаж изображен на более масштабной картине художника «Дедхэм-Вейл, утро», которую он выставлял в Королевской академии в 1811 году.

Удивительную находку выставят на торги в начале декабря 2020 года, специалисты оценивают полотно в 150−200 тысяч долларов. Именно с такой суммы начнутся торги, и, скорее всего, картина вырастет в цене в несколько раз, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

Читайте также
Аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали
Пилот Винс Реффе погиб во время полета на турбокрыльях
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук
В России могут запретить продажу текилы
Показаны лучшие фото животных 2020 года
Оценку эффективности вакцины Pfizer повысили до 95%
Путин сравнил работу болеющих COVID врачей с подвигом времен ВОВ
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 460
создание темы 349
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 302
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
1000 госпитализаций и 20% на реанимации – новости Коммунарки
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Новый 2021 год Быка: как пройдет и как его правильно встречать
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 357
Детский сад 230
Муж или ребенок-кто важнее? 224
Как найти управу на детсадовскую медсестру? 117
Новости партнеров
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь