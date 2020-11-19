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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке спасли сыча, спрятавшегося в рождественской елке

Он проехал более 270 километров

Сотрудники организации Ravensbeard, которая занимается спасением птиц, рассказали на Facebook необычную историю сыча-путешественника.

Опубликовано Ravensbeard Wildlife Center Вторник, 17 ноября 2020 г.

Во время установки гирлянды на гигантскую рождественскую ель в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке рабочие обнаружили в ветвях напуганного сычика. Судя по всему, птица спряталась в срубленном дереве и проехала вместе с ним более 270 километров до Нью-Йорка.

Опубликовано Ravensbeard Wildlife Center Вторник, 17 ноября 2020 г.

Неожиданную «находку» один из рабочих посадил в коробку и сообщил о сыче в зоозащитную организацию. По словам специалистов, сычик не ел около трех дней, а потому первым делом его накормили и напоили водой. Его также показали ветеринару, который констатировал, что, несмотря на стресс и длительное путешествие, с птицей все в порядке. Сыч останется под наблюдением специалистов еще несколько дней, а затем его выпустят на волю.

Опубликовано Ravensbeard Wildlife Center Вторник, 17 ноября 2020 г.

Екатерина Гура

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