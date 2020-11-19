Опубликовано Ravensbeard Wildlife Center Вторник, 17 ноября 2020 г.
13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке спасли сыча, спрятавшегося в рождественской елке
Он проехал более 270 километров
Сотрудники организации Ravensbeard, которая занимается спасением птиц, рассказали на Facebook необычную историю
Во время установки гирлянды на гигантскую рождественскую ель в
Неожиданную «находку» один из рабочих посадил в коробку и сообщил о сыче в зоозащитную организацию. По словам специалистов, сычик не ел около трех дней, а потому первым делом его накормили и напоили водой. Его также показали ветеринару, который констатировал, что, несмотря на стресс и длительное путешествие, с птицей все в порядке. Сыч останется под наблюдением специалистов еще несколько дней, а затем его выпустят на волю.
Екатерина Гура