16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мошенник из США пытался скрыться от ФБР с помощью подводного скутера
Но хитрый план с треском провалился
Гражданин США Мэттью Пирси решил уйти от агентов ФБР с помощью приемов Джеймса Бонда. Молодой человек, который подозревается в финансовых махинациях, узнав, что его собираются арестовать, попытался спрятаться от федеральный агентов на дне озера.
Уходя от погони, которая велась даже с вертолета, Пирси нырнул в воду вместе с подводным скутером, который часто использует в фильмах агент 007. Это устройство позволяет перемещаться под водой до 6,5 километра в час и погружаться на глубину до 30 метров.
Мошенник решил, что если он будет на дне, то агенты ФБР не смогут его выследить, но правда оказалось суровой.
Дело в том, что во время работы и движения, скутер выпускает пузырьки воздуха, которые видны на поверхности.
Таким образом федералы просто оставались на берегу, следили за пузырьками и ждали, когда Пирси всплывет на поверхность. И ждать пришлось недолго. Мэттью стало скучно уже через 25 минут, и он показался из воды.
На берегу его уже поджидали агенты и медики. Пирси осмотрели, выдали ему сухую одежду и тут же задержали, сообщает CBS Sacramento.
Екатерина Гура