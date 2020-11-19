Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Не один домаИз-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру дом впервые в жизни превратился в офис
Фоторепортажи
11Лаваш, пиво и старые заводы
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мошенник из США пытался скрыться от ФБР с помощью подводного скутера

Но хитрый план с треском провалился из-за пузырьков.

Гражданин США Мэттью Пирси решил уйти от агентов ФБР с помощью приемов Джеймса Бонда. Молодой человек, который подозревается в финансовых махинациях, узнав, что его собираются арестовать, попытался спрятаться от федеральный агентов на дне озера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уходя от погони, которая велась даже с вертолета, Пирси нырнул в воду вместе с подводным скутером, который часто использует в фильмах агент 007. Это устройство позволяет перемещаться под водой до 6,5 километра в час и погружаться на глубину до 30 метров.

Читайте также
Как США поймали в соцсетях мошенников-хвастунов с 40 млн долларов

Мошенник решил, что если он будет на дне, то агенты ФБР не смогут его выследить, но правда оказалось суровой.

Дело в том, что во время работы и движения, скутер выпускает пузырьки воздуха, которые видны на поверхности.

Таким образом федералы просто оставались на берегу, следили за пузырьками и ждали, когда Пирси всплывет на поверхность. И ждать пришлось недолго. Мэттью стало скучно уже через 25 минут, и он показался из воды.

На берегу его уже поджидали агенты и медики. Пирси осмотрели, выдали ему сухую одежду и тут же задержали, сообщает CBS Sacramento.

Екатерина Гура

Читайте также
В России утвердили новый порядок выплаты больничных
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса
Израильские ученые заявили, что нашли способ борьбы со старением
В России замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин
В Нижнем Новгороде на озере появился свой «Крик»
Путин заявил, что у россиян есть обоснованные претензии к власти
Чем оснащается современная российская артиллерия (фото)
Hi-Tech
В Россию привезли новинку Xiaomi по отличной цене Smart Heated Parka — возможно, самый популярный товар для зимы после айфона
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
7 самых худших иномарок для эксплуатации
В РФ начали массово воровать катализаторы из авто
5 поломок авто, которые застанут врасплох даже Вас
Как тратить за проезд по дорогам в 2 раза меньше?
Леди
Навка и Загитова с одинаковыми прическами взбудоражили фанатов Фигуристки примерили похожие бьюти-образы.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь