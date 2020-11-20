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11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

20-летняя австралийка похудела на 45 кг, не расставаясь со сладким

Она начала заниматься спортом и считать калории.

20-летняя Ксантия Эфтимиу из австралийского города Голд-Кост в декабре 2017 года решила кардинально изменить свою жизнь. Девушка страдала от болей в спине и имела другие проблемы со здоровьем, а потому отправилась на прием к доктору. Его вердикт ее не обрадовал. Специалист отметил, что Кстантия страдает от ожирения, ведь на тот момент ее вес составлял 114 килограммов.

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Врач настоятельно советовал сбросить лишние килограммы, иначе ее могут ждать серьезные последствия. Испугавшись за свое будущее, Ксантия решила действовать. По словам австралийки, ей было стыдно идти в тренажерный зал и она боялась, что все будут над ней смеяться. Потому она решила сначала немного похудеть сама: начала считать калории и гулять пешком по четыре километра в день.

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Когда лишние килограммы начали уходить, Ксантия записалась в зал, но решила не брать персонального тренера и тренироваться самостоятельно.

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Как вспоминает девушка, худеть она пыталась и раньше, но, соблюдая диету днем, ночью срывалась и наедалась фаст-фудом и сладостями. Кстати, страсть к последнему оказалась непреодолимой. А потому уже на новой диете она позволяла себе съесть немного шоколада или фруктов, дополняя ими низкокалорийные дни.

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За два года Ксантия похудела более чем на 45 килограммов и начала заниматься спортом пять дней в неделю. На достигнутом останавливаться она не собирается. Сейчас в ее планах — сделать тело более рельефным и нарастить мышцы, пишет Daily Mail.

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Своими успехами, лайфхаками и тренировками девушка делится с подписчиками в TikTok.

Екатерина Гура

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