11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
20-летняя австралийка похудела на 45 кг, не расставаясь со сладким
Она начала заниматься спортом и считать калории.
20-летняя Ксантия Эфтимиу из австралийского города
Врач настоятельно советовал сбросить лишние килограммы, иначе ее могут ждать серьезные последствия. Испугавшись за свое будущее, Ксантия решила действовать. По словам австралийки, ей было стыдно идти в тренажерный зал и она боялась, что все будут над ней смеяться. Потому она решила сначала немного похудеть сама: начала считать калории и гулять пешком по четыре километра в день.
Когда лишние килограммы начали уходить, Ксантия записалась в зал, но решила не брать персонального тренера и тренироваться самостоятельно.
Как вспоминает девушка, худеть она пыталась и раньше, но, соблюдая диету днем, ночью срывалась и наедалась
За два года Ксантия похудела более чем на 45 килограммов и начала заниматься спортом пять дней в неделю. На достигнутом останавливаться она не собирается. Сейчас в ее планах — сделать тело более рельефным и нарастить мышцы, пишет Daily Mail.
Своими успехами, лайфхаками и тренировками девушка делится с подписчиками в TikTok.
Екатерина Гура