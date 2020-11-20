13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый минерал из российского вулкана поможет в создании аккумуляторов
Изучая вулканический массив Толбачик на Камчатке, ученые сделали очень перспективную находку.
Российские исследователи обнаружили на Камчатке новый минеральный вид голубого цвета, перспективный для создания аккумуляторов.
Находку назвали петровит в честь выдающегося кристаллографа, профессора СПбГУ Томаса Петрова, который совместно со своими учениками Аркадием Гликиным и Сергеем Мошкиным первым в мире создал технологию выращивания ювелирного малахита, сообщили в СПбГУ.
Минерал состоит из атомов кислорода, серы натрия и меди, которые образуют пористый каркас. Пустоты в нем соединены между собой каналами, по которым могут перемещаться мелкие атомы натрия. Благодаря этому структурный тип петровита является перспективным для ионной проводимости и может использоваться в качестве катодного материала для
Петровит — один из минералов, образованных после двух крупных извержений вулканического массива Толбачика в 1975—1976 и 2012−2013 годах. Изучая их последствия, ученые обнаружили десятки новых минералов, многие из которых не имеют аналогов в мире. В частности, в начале октября стало известно об открытии минерала гликинита.
Анна Лысенко