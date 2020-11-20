17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что заставило креветок «маршировать» по суше
Они сотнями выползают из воды в Таиланде с наступлением сумерек.
Так называемые «парады креветок», длящиеся с конца августа до начала октября, ежегодно привлекают в провинции Таиланда тысячи туристов. С наступлением сумерек некоторые пресноводные виды вылезают из воды и стаями «маршируют» по прибрежным скалам и песку.
До недавнего времени науке об этом явлении было известно мало. Ученые не знали точно, какие виды креветок «маршируют», куда и почему они направляются, рискуя жизнью. На суше этим существам угрожают хищники, включая лягушек, змей и крупных пауков.
Биолог Ватчарапонг Хунджамрассилп из Калифорнийского университета в
Биолог с командой установил камеры вдоль реки в провинции Убонратчатхани. Видеозапись показала, что креветки шествовали от заката до рассвета. Они поднялись вверх по течению на 20 метров. Некоторые креветки оставались на суше в течение 10 или более минут. Анализ ДНК пойманных креветок показал, что почти все они принадлежали к виду Macrobrachium dienbienphuense и были молодыми.
Наблюдения и лабораторные эксперименты показали, что эти креветки покидают воду, когда течение становится для них слишком сильным. Взрослые креветки с большей вероятностью смогут противостоять потоку.
Не все креветки благополучно переживают «исход». Часть сбивается с курса и погибает
Анна Лысенко