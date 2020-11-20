Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 ноябряОкончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
10Прощание с Арменом Джигарханяном
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что заставило креветок «маршировать» по суше

Они сотнями выползают из воды в Таиланде с наступлением сумерек.

Так называемые «парады креветок», длящиеся с конца августа до начала октября, ежегодно привлекают в провинции Таиланда тысячи туристов. С наступлением сумерек некоторые пресноводные виды вылезают из воды и стаями «маршируют» по прибрежным скалам и песку.

Во время загрузки произошла ошибка.

До недавнего времени науке об этом явлении было известно мало. Ученые не знали точно, какие виды креветок «маршируют», куда и почему они направляются, рискуя жизнью. На суше этим существам угрожают хищники, включая лягушек, змей и крупных пауков.

Читайте также
Канадец показал, как кормит «целую армию» диких енотов (видео)

Биолог Ватчарапонг Хунджамрассилп из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решил наконец ответить на эти вопросы. Результаты его исследования опубликованы в Journal of Zoology.

Биолог с командой установил камеры вдоль реки в провинции Убонратчатхани. Видеозапись показала, что креветки шествовали от заката до рассвета. Они поднялись вверх по течению на 20 метров. Некоторые креветки оставались на суше в течение 10 или более минут. Анализ ДНК пойманных креветок показал, что почти все они принадлежали к виду Macrobrachium dienbienphuense и были молодыми.

Наблюдения и лабораторные эксперименты показали, что эти креветки покидают воду, когда течение становится для них слишком сильным. Взрослые креветки с большей вероятностью смогут противостоять потоку.

Не все креветки благополучно переживают «исход». Часть сбивается с курса и погибает из-за слишком долгого пребывания вне воды.

Анна Лысенко

Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID
Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии
Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода
Девочка лишила отца 500 тысяч долларов, играя на планшете
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Новый смертельный для человека вирус выявили в Боливии
Hi-Tech
Иран показал «ярмарку оружия» в океане (фото) Выглядит внушительно
Горячие темы на Авто
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 393
Давайте о достижениях РФ! Сколько можно критиковать и жаловаться? 314
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 246
Кино
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием Екатерина Волкова призвала зрителей «закидать» молодую актрису поздравлениями
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ребенок 2 года отстает в развитии 135
идеи 124
С понедельника на дистанционку 118
Идеи подарков детям на НГ 100
Леди
Новое фото 74-летней матери Преснякова произвело фурор в сети Артистка восхитила сеть молодостью и красотой
Новости партнеров
Парадоксы МГД: КПРФ выступила против выплат «детям войны»
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь