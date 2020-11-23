Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11Лаваш, пиво и старые заводы
24Умер Армен Джигарханян
16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В фотоловушку в Китае попал мяукающий снежный барс (видео)

Это самый скрытный представитель семейства кошачьих.

Уникальные кадры были сняты фотоловушкой в национальном парке на северо-западе Китая. Там в объектив камеры попал снежный барс, который считается самой скрытной дикой кошкой в мире.

Ирбис не просто прошел мимо камеры — сначала он помяукал в объектив, а потом потерся о скалу прямо перед фотоловушкой.

Снежный барс считается вымирающим видом и занесен в Красную книгу. В Китае он находится под государственной охраной первой категории. Примечательно, что ирбисы не умеют рычать, как львы и тигры, зато из-за особого строения голосовых связок они могут мяукать, как домашние кошки.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян
Суд прекратил производство по иску потерпевших к Ефремову
Полковник МВД задержан по делу о терактах в московском метро
Итоги карантина. Заболеваемость в странах Европы идет на спад
«Угроза растет»: премьер-министр Швеции обратился к нации
Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA
Авто
Как камеры будут штрафовать за телефон и ремень В Москве камеры скоро начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговор по телефону без «хэндс-фри». Рассказываем, как это будет работать и можно ли обжаловать такой штраф
Новости партнеров
Разъяснение ситуации с выдачей россиянам 13-й пенсии в декабре
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
И такое бывает: КПРФ не поддержали законопроект о «детях войны»
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Gnezdo.ru
Русские актрисы, родившие от чужих мужей
Приемный сын Газманова очень на него похож: фото
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь