16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В фотоловушку в Китае попал мяукающий снежный барс (видео)
Это самый скрытный представитель семейства кошачьих.
Уникальные кадры были сняты фотоловушкой в национальном парке на
Ирбис не просто прошел мимо камеры — сначала он помяукал в объектив, а потом потерся о скалу прямо перед фотоловушкой.
Снежный барс считается вымирающим видом и занесен в Красную книгу. В Китае он находится под государственной охраной первой категории. Примечательно, что ирбисы не умеют рычать, как львы и тигры, зато
Екатерина Гура