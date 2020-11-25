17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Волонтеры отмыли в Санкт-Петербурге витраж 1909 года (фото)
Он был закрашен шестью слоями коричневой краски.
Участница краеведческого объединения «Гэнгъ» из
Как написала Ксения, стекло с изумрудными цветами было закрашено четырьмя
слоями краски снаружи и двумя изнутри.
На их удаление у волонтеров ушло около 30−35 часов работы. Кроме того, работать краеведам пришлось в экстремальных условиях — на высоте пяти метров и, в основном, по ночам, чтобы не мешать жильцам дома.
Хоть реставрационные работы и были сложными, конечный результат явно стоил этих усилий. Правда в соцсетях опасаются, что витраж будет привлекать вандалов и вскоре его могут разбить.
Кстати, похожими реставрационными работами занимаются и активисты из Киева. В конце сентября они отмыли старую краску со стены жилого дома и нашли советскую мозаику, посвященную освоению космоса.
Екатерина Гура