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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Волонтеры отмыли в Санкт-Петербурге витраж 1909 года (фото)

Он был закрашен шестью слоями коричневой краски.

Участница краеведческого объединения «Гэнгъ» из Санкт-Петербурга Ксения Сидорина в середине ноября поделилась в соцсетях финальным результатом по очистке витража над дверью парадной на Среднем проспекте Васильевского острова.

Витраж над дверью доходного дома 1909 года постройки активисты начали отмывать еще в октябре, но задача оказалась сложнее, чем они предполагали.
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Как написала Ксения, стекло с изумрудными цветами было закрашено четырьмя
слоями краски снаружи и двумя изнутри.

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На их удаление у волонтеров ушло около 30−35 часов работы. Кроме того, работать краеведам пришлось в экстремальных условиях — на высоте пяти метров и, в основном, по ночам, чтобы не мешать жильцам дома.

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Хоть реставрационные работы и были сложными, конечный результат явно стоил этих усилий. Правда в соцсетях опасаются, что витраж будет привлекать вандалов и вскоре его могут разбить.

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Кстати, похожими реставрационными работами занимаются и активисты из Киева. В конце сентября они отмыли старую краску со стены жилого дома и нашли советскую мозаику, посвященную освоению космоса.

Екатерина Гура

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