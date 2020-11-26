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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде музыкант устроил концерт для обезьян (видео)

Таким способом он решил избавить животных от стресса

Британский пианист Пол Бартон сыграл Бетховена для тайских обезьян, которые из-за отсутствия туристов стали испытывать сильный стресс. Классическая музыка, по мнению британца, способна снять напряжение и немного развлечь животных.

Весь концерт обезьяны не отходили от пианиста: они переворачивали ноты, сидели у него на плечах, внимательно изучали инструмент, а некоторые просто сидели и слушали музыку.

Концерт у древнего индуистского храма стал уже третьим для обезьян. Бартон также исполнил классические произведения в хозяйственном магазине и в заброшенном театре. Все выступления прошли с аншлагом.

Это уже не первая подобная инициатива британца. Ранее он уже играл классику для больных слонов в реабилитационных центрах Таиланда.

Екатерина Гура

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