14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде музыкант устроил концерт для обезьян (видео)
Таким способом он решил избавить животных от стресса
Британский пианист Пол Бартон сыграл Бетховена для тайских обезьян, которые
Весь концерт обезьяны не отходили от пианиста: они переворачивали ноты, сидели у него на плечах, внимательно изучали инструмент, а некоторые просто сидели и слушали музыку.
Концерт у древнего индуистского храма стал уже третьим для обезьян. Бартон также исполнил классические произведения в хозяйственном магазине и в заброшенном театре. Все выступления прошли с аншлагом.
Это уже не первая подобная инициатива британца. Ранее он уже играл классику для больных слонов в реабилитационных центрах Таиланда.
Екатерина Гура