Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Каким запомнился отдых в СССРРазбитое сердце и танцы на палубе
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

США наводнили гигантские ядовитые черви и всеядные ящерицы

Биологи уже получили несколько тревожных сообщений из разных штатов.

Новость
Похожие на парики ядовитые гусеницы «захватили» американский штат

Как сообщает американская телекомпания CNN, в последнее время все чаще стали поступать сообщения о появлении огромных червей бипалий, также известных, как «молотоголовые черви». Их длина может достигать 30 сантиметров. Эти черви не только крупные, но еще и ядовитые — они производят тетродотоксин (такой же смертельный нейротоксин выделяет рыба фугу).

Основу рациона бипалий составляют обычные дождевые черви. При этом они не брезгуют и другими беспозвоночными, обитающими в почве.

За последние пару недель в службу сельхознадзора штата Джорджия поступило уже более ста сообщений о молотоголовых червях. Этих существ также заметили в штате Юта.

По словам профессора Джеймса Мерфи из Университета сельского хозяйства штата Джорджия, он впервые сталкивается с таким большим количеством этих червей. Кроме того, они не являются коренными обитателями этих мест, а потому, попав в новую среду, могут нанести вред местным видам.

Причиной увеличения популяции бипалий Мерфи считает изменение климата, новые экзотические растения и миграцию людей, которые, скорее всего, и завезли в Джорджию этих существ.
Новость
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

Помимо огромных червей, в ноябре американцы также столкнулись с нашествием гигантских ящериц — аргентинских черно-белых тегу. Эти ящерицы по размерам могут сравниться со средней собакой. Кроме того, они всеядны. Тегу с удовольствием лакомятся фруктами, овощами, а также мелкими животными, птицами и их яйцами.

Сообщения о гигантских ящерицах уже поступили из Флориды, Луизианы, Южной Каролины, Алабамы, Техаса и Джорджии. Специалисты полагают, что это экзотическое животное было нелегально ввезено в США. Каким-то образом попав на волю, тегу начали активно размножаться и перемещаться по стране. Увеличение их популяции может нанести большой ущерб фермерскому хозяйству, а также поставить под угрозу популяции редких видов черепах, птиц, змей и аллигаторов, пишет Unilad.

Екатерина Гура

Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса
«Северный поток-2» остался без сертификации
Какие законы вступят в силу в декабре
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
В Калуге закрасили известное конкурсное граффити (фото)
Авто
Утильсбор на автомобили может вырасти на 30% Это неизбежно приведет к увеличению цен на машины
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Помните этого красавца? Теперь посмотрите на жену
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Поведение дочки Пугачевой вызвало 1000 вопросов
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь