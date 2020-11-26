США наводнили гигантские ядовитые черви и всеядные ящерицы

Как сообщает американская телекомпания CNN, в последнее время все чаще стали поступать сообщения о появлении огромных червей бипалий, также известных, как «молотоголовые черви». Их длина может достигать 30 сантиметров. Эти черви не только крупные, но еще и ядовитые — они производят тетродотоксин (такой же смертельный нейротоксин выделяет рыба фугу).
Основу рациона бипалий составляют обычные дождевые черви. При этом они не брезгуют и другими беспозвоночными, обитающими в почве.
За последние пару недель в службу сельхознадзора штата Джорджия поступило уже более ста сообщений о молотоголовых червях. Этих существ также заметили в штате Юта.
По словам профессора Джеймса Мерфи из Университета сельского хозяйства штата Джорджия, он впервые сталкивается с таким большим количеством этих червей. Кроме того, они не являются коренными обитателями этих мест, а потому, попав в новую среду, могут нанести вред местным видам.
Причиной увеличения популяции бипалий Мерфи считает изменение климата, новые экзотические растения и миграцию людей, которые, скорее всего, и завезли в Джорджию этих существ.
Помимо огромных червей, в ноябре американцы также столкнулись с нашествием гигантских ящериц — аргентинских черно-белых тегу. Эти ящерицы по размерам могут сравниться со средней собакой. Кроме того, они всеядны. Тегу с удовольствием лакомятся фруктами, овощами, а также мелкими животными, птицами и их яйцами.
Сообщения о гигантских ящерицах уже поступили из Флориды, Луизианы, Южной Каролины, Алабамы, Техаса и Джорджии. Специалисты полагают, что это экзотическое животное было нелегально ввезено в США. Каким-то образом попав на волю, тегу начали активно размножаться и перемещаться по стране. Увеличение их популяции может нанести большой ущерб фермерскому хозяйству, а также поставить под угрозу популяции редких видов черепах, птиц, змей и аллигаторов, пишет Unilad.