В Норвегии обнаружили загадочную могилу жены викинга

В Норвегии обнаружено необычное захоронение женщины 850−950 годов нашей эры, которая, скорее всего, была выдана замуж по расчету.
Находку сделали в деревне Хестнес в центре страны, сообщает Норвежский университет естественных и технических наук. Тело женщины было похоронено в погребальной камере размером 1 на 1,7 метра. Это само по себе удивительно, потому что такой тип захоронений практически не встречается в этом регионе Норвегии. Он больше распространен среди горожан Швеции, Дании и Германии. От самой камеры мало что осталось. Ученые нашли лишь следы четырех столбов, стоявших по углам.
Погребальный инвентарь тоже оказался очень необычным. Женщину похоронили с трехлепестковой брошкой, которую было принято крепить поверх накидки на шее. Обычно такие брошки изготавливали из старых ножен каролингских мечей. В Норвегии таких украшений было найдено мало, обычно их привозили из Дании.
Рядом с телом было найдено больше трех десятков крошечных зеленых и пурпурных бусин, которые могли быть частью ожерелья или вышивки.
Ученые считают, что женщина, которую похоронили вопреки местным традициям, прибыла в Центральную Норвегию издалека, вероятно — ради брака по расчету ради союза влиятельных семей викингов.
Ученые намерены провести анализ останков, чтобы получить более точную информацию о родине женщины.