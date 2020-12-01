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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Нью-Йорка превратил еду в картины (видео)

Ярко, креативно и совсем не сложно.

Американский кулинар Харли Лангберг может превратить обычный перекус в кемпинге в настоящий праздник. В условиях полевой кухни он сервирует овощи в виде ярких и забавных картин.

Лангберг использует самые обычные овощи, такие как картофель и огурцы. В дело также идут грибы, специи и пищевые красители. Рамой для «художника» служит одноразовая тарелка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Харли регулярно делится способами необычной сервировки в соцсетях. За его страничкой следят больше 35 тысяч человек.

Анна Лысенко

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