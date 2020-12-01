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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новозеландские спасатели сфотографировали «сердце леса»

Символ любви они увидели с вертолета.

Спасатели из новозеландского Окленда в конце ноября поделились на своей Facebook-странице милым снимком, который они сделали с вертолета, пролетая недалеко от местечка под названием Кайпара-Флэтс.

Один из спасателей по имени Марк «Тинни» Каннелл заметил с высоты огромное зеленое сердце, выросшее прямо посреди леса, и успел сделать фото.

Чуть позже в комментариях подписчики объяснили происхождение этого загадочного символа любви. Как оказалось, сердце из лиственных деревьев посадил в лесу местный житель по имени Уэйн Барнс в знак любви к своей жене Рози. Осенью листья этих деревьев меняют свой цвет и «живое» сердце становится ярко-красным.

Екатерина Гура

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