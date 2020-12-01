17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новозеландские спасатели сфотографировали «сердце леса»
Символ любви они увидели с вертолета.
Спасатели из новозеландского Окленда в конце ноября поделились на своей
Один из спасателей по имени Марк «Тинни» Каннелл заметил с высоты огромное зеленое сердце, выросшее прямо посреди леса, и успел сделать фото.
Чуть позже в комментариях подписчики объяснили происхождение этого загадочного символа любви. Как оказалось, сердце из лиственных деревьев посадил в лесу местный житель по имени Уэйн Барнс в знак любви к своей жене Рози. Осенью листья этих деревьев меняют свой цвет и «живое» сердце становится
Екатерина Гура