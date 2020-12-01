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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый одинокий слон в мире нашел своего первого друга в Камбодже

Впервые за восемь лет он встретил другого слона.

36-летний «самый одинокий слон в мире» по имени Кааван больше не одинок. Сотрудники благотворительной организации Four Paws опубликовали фото и видеоотчет о первых днях животного в слоновьем заповеднике в Камбодже, куда его перевезли из зоопарка в Исламабаде.

На кадрах видно, как Кааван делает свои первые шаги в новом доме, а затем щедро посыпает себя пылью и грязью.

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Спустя сутки активисты рассказали, что слон стал вести себя игриво и любопытно — он с удовольствием исследует новую территорию своего обитания, играет с качелями, мячиками и песком. Но, пожалуй, самым трогательным событием за этот день стало знакомство Каавана с другим слоном — Ди По. На опубликованном фото видно, как слоны соприкоснулись хоботами.

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Как известно, после смерти своей партнерши Сахели в 2012 году, Кааван был абсолютно один.

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Сейчас, впервые за восемь лет, он встретил другого слона. Как рассказали сотрудники заповедника, Кааван и другие слоны активно интересуются друг другом — новых животных здесь не было уже почти шесть лет, пишет Daily Mail.

Пока вновь прибывший слон находится на карантине и проходит период адаптации, так что близко познакомиться с остальными жителями заповедника возможности у него пока нет. Кстати, в заповеднике живут и три одиноких слонихи, так что вполне возможно, Кааван скоро найдет и новую любовь.

Напомним, что «самый одинокий слон в мире» Кааван 35 лет прожил в зоопарке в Пакистане, где его содержали в ужасных условиях. Активисты в течение многих лет пытались спасти слона и, благодаря участию американской певицы Шер, им это наконец-то удалось. Надо сказать, что зоопарк, где он жил раньше, было решено закрыть из-за несоответствия стандартам содержания животных.

Екатерина Гура

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