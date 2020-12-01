18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый одинокий слон в мире нашел своего первого друга в Камбодже
Впервые за восемь лет он встретил другого слона.
36-летний «самый одинокий слон в мире» по имени Кааван больше не одинок. Сотрудники благотворительной организации Four Paws опубликовали фото и видеоотчет о первых днях животного в слоновьем заповеднике в Камбодже, куда его перевезли из зоопарка в Исламабаде.
На кадрах видно, как Кааван делает свои первые шаги в новом доме, а затем щедро посыпает себя пылью и грязью.
Спустя сутки активисты рассказали, что слон стал вести себя игриво и любопытно — он с удовольствием исследует новую территорию своего обитания, играет с качелями, мячиками и песком. Но, пожалуй, самым трогательным событием за этот день стало знакомство Каавана с другим слоном — Ди По. На опубликованном фото видно, как слоны соприкоснулись хоботами.
Как известно, после смерти своей партнерши Сахели в 2012 году, Кааван был абсолютно один.
Сейчас, впервые за восемь лет, он встретил другого слона. Как рассказали сотрудники заповедника, Кааван и другие слоны активно интересуются друг другом — новых животных здесь не было уже почти шесть лет, пишет Daily Mail.
Пока вновь прибывший слон находится на карантине и проходит период адаптации, так что близко познакомиться с остальными жителями заповедника возможности у него пока нет. Кстати, в заповеднике живут и три одиноких слонихи, так что вполне возможно, Кааван скоро найдет и новую любовь.
Напомним, что «самый одинокий слон в мире» Кааван 35 лет прожил в зоопарке в Пакистане, где его содержали в ужасных условиях. Активисты в течение многих лет пытались спасти слона и, благодаря участию американской певицы Шер, им это
Екатерина Гура