Шер спасла из зоопарка в Пакистане «самого одинокого слона в мире»

Американская певица Шер рассказала в Twitter о счастливом завершении ее долгой и большой работы по спасению «самого одинокого слона в мире» по имени Кааван.
Слон 35 лет жил в зоопарке в пакистанском Исламабаде в ужасных условиях — в маленьком и грязном вольере, где он не мог нормально двигаться, а потому страдал от лишнего веса и незаживающих ран на ногах. В 2012-м все стало еще хуже: от инфекции умерла партнерша Каавана — Сахели. Ее смерть слон переживал тяжело: он подолгу стоял на одном месте и смотрел на пустую стену. Именно тогда Кааван и стал известен, как «самый одинокий слон в мире».
В 2016 году судьбой слона занялась американская певица Шер. Вместе с зоозащитниками из благотворительной организации Four Paws она запустила специальную кампанию по освобождению Каавана, но лишь в мае 2020 года им удалось получить соответствующее решение Верховного суда Пакистана.
Из-за пандемии и бюрократических сложностей переезд слона на волю затянулся. В конце ноября Шер лично прилетела в Пакистан, чтобы встретиться со своим подопечным, а также пакистанским премьером Имраном Ханом, который официально принес слону свои извинения за плохие условия жизни в зоопарке.
36-летний Кааван был выпущен на волю в слоновьем заповеднике в Камбодже. Там его торжественно встретили работники заповедника, активисты и буддийские монахи, которые помолились о «долгой и счастливой» жизни слона в новом доме.
Шер сообщила, что в следующем году на экраны выйдет документальный фильм о его нелегкой жизни и счастливом спасении, пишет Associated Press.