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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Румынии пропал загадочный монолит

Объект простоял в поле всего пару дней

Необычная стелла, странным образом появившаяся недалеко от руин древней крепости Петродава в окрестностях румынского города Пьятра-Нямц в конце ноября, пропала. Она появилась в Румынии после появления и последующего исчезновения загадочного трехметрового металлического монолита в пустыне американского штата Юта. Правда, от своей «коллеги» из США румынский монолит отличался высотой, наличием узоров и некачественной сваркой из отдельных металлических листов.

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Местные власти начали расследование, так как конструкция была установлена на территории заповедника без разрешительных документов. Но всего через пару дней «румынский монолит», по примеру американского объекта, также загадочно исчез в течение ночи. Кто его установил и кто его убрал — пока остается загадкой.

Кстати, в американских СМИ появилась информация о том, что монолит из пустыни в Юте убрала группа волонтеров во главе с местным гидом Сильваном Кристенсеном. Мужчина опубликовал видео в соцсетях, на котором видно, как он с помощниками ночью грузит монолит в машину. Свой поступок он объяснил просто: объект привлек к себе слишком много внимания, и в отдаленное место потянулись толпы туристов, которые начали оставлять за собой горы мусора. Кристенсен отметил, что раз владелец монолита не был найден, то и жаловаться никто не будет, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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