В Румынии пропал загадочный монолит

Необычная стелла, странным образом появившаяся недалеко от руин древней крепости Петродава в окрестностях румынского города Пьятра-Нямц в конце ноября, пропала. Она появилась в Румынии после появления и последующего исчезновения загадочного трехметрового металлического монолита в пустыне американского штата Юта. Правда, от своей «коллеги» из США румынский монолит отличался высотой, наличием узоров и некачественной сваркой из отдельных металлических листов.
Местные власти начали расследование, так как конструкция была установлена на территории заповедника без разрешительных документов. Но всего через пару дней «румынский монолит», по примеру американского объекта, также загадочно исчез в течение ночи. Кто его установил и кто его убрал — пока остается загадкой.
Кстати, в американских СМИ появилась информация о том, что монолит из пустыни в Юте убрала группа волонтеров во главе с местным гидом Сильваном Кристенсеном. Мужчина опубликовал видео в соцсетях, на котором видно, как он с помощниками ночью грузит монолит в машину. Свой поступок он объяснил просто: объект привлек к себе слишком много внимания, и в отдаленное место потянулись толпы туристов, которые начали оставлять за собой горы мусора. Кристенсен отметил, что раз владелец монолита не был найден, то и жаловаться никто не будет, пишет Daily Mail.