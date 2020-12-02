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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны 25 лучших фото дикой природы

В шорт-лист попала работа российского фотографа.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
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Опубликованы 25 лучших фотографий дикой природы 2020 года по версии Wildlife Photographer of the Year.

Лучшие снимки были отобраны среди более чем 49 тысяч заявок со всего мира. В шорт-лист попало фото причудливой рыбы из Японского моря от российского подводного фотографа Андрея Шпатака.

Еще одно фото, сделанное Кирстен Люс из США, показывает дрессировщика Гранта Ибрагимова, работающего с медведями в цирке Санкт-Петербурга.

На других снимках можно увидеть черепах, оленей, белок, ящериц, сов и других животных. Трогательные, забавные и грустные кадры будут выставлены для посетителей в лондонском Музее естественной истории до июля 2021 года. Лучший снимок года выберут среди финалистов по итогам голосования в Сети и назовут в начале февраля.

Анна Лысенко

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